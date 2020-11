GF Vip, Tommaso Zorzi tocca il seno di Selvaggia Roma e si complimenta con il chirurgo

Sono passati pochi giorni da quando Selvaggia Roma ha varcato la porta rossa. Il nuovo ingresso nella villa di Cinecittà ha letteralmente sovvertito gli equilibri che si erano creati. Forse la situazione era talmente equilibrata da trascendere quasi nella noia, tanto che potrebbe confermalo anche il partecipante in gioco, Tommaso Zorzi. L’influencer infatti, da quando Selvaggia Roma è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip“, ha letteralmente cambiato morale, passando da uno stato di perenne noia, a uno stato di gioia, divertimento e felicità.

La Roma infatti si è dimostrata un vero ciclone nella casa, lanciando quelle due o tre notizie bombe, in grado di far sollevare un po’ di polverone mediatico. La ragazza è partita infatti con Pretelli, affermando di averlo baciato; Pierpaolo ha però negato ogni forma di coinvolgimento sentimentale con la donna.

Selvaggia è poi passata al fratello di Balotelli, Enock Barwuah, confessando di averlo baciato durante l’ultima estate, quando lui era già fidanzato con la sua attuale compagna. Di recente la ragazza si è resa protagonista di una divertente scena insieme a Zorzi, il cui video ha fatto subito il giro del web.

Zorzi tocca il seno alla Roma

Nel video di vede chiaramente Tommaso che chiede alla Roma di mostrargli il seno: “Beh amore, fammi vedere un attimo la tetta […]beh amore, c’è…ma è tua?“. Selvaggia a quel punto sorride e dice di no, allora Zorzi aumenta la posta e chiede di poter toccare il lavoro del chirurgo, ed aggiungo stupito: “Guarda che seno che le ha fatto“, rivolgendosi anche agli altri presenti nella stanza blu.

Tommaso sembra ampiamente felice e divertito della partecipazione al reality della Roma, tanto che ha aggiunto, in merito alla storia tra lei e Enock: “A me non interessa chi ha ragione o chi ha torto, so solo che prima ero annoiato e adesso mi diverto“.