Gf Vip, Tommaso Zorzi svela un fatto di vita privata, i fan ipotizzano che riguardi Mahmood

Che Tommaso Zorzi amasse parlare di sé e soprattutto dei suoi fatti di vita privata, non è mai stato un mistero. Da quando infatti il ragazzo è entrato nella casa del “Grande Fratello Vip“, in più occasioni ha avuto modo di rivelare alcuni aneddoti della sua vita, come è accaduto anche in questa occasione, ma andiamo con ordine.

Nella stanza da letto infatti, si vede Zorzi parlare con la Orlando, a proposito di quel presunto bacio di Pierpaolo Petrelli con Selvaggia Roma. Sembra infatti che l’ex velino, nonostante provi qualcosa per la Gregoraci, abbia iniziato a capire che tra loro non potrebbe mai esserci nulla se non una bella amicizia, decidendo così di virare altrove la sua vena amorosa.

A quel punto la Orlando chiede a Zorzi se fosse stato al posto della Roma come avrebbe agito; per Zorzi non ci sono dubbi, non avrebbe esitato a provarci con Petrelli e qui parte la sua dichiarazione: “Su Pierpaolo? Al posto di lei sì, preferisco che mi venga detto un no. Io ho mandato un messaggio a… e gli ho chiesto di prendere un caffè nonostante non mi conoscesse. Stai parlando con la faccia di t***a più t***a che ci sia! A me non frega nulla e se mi dici di no, sti c***i. Tanto amore una figura di m***a in più, una in meno, non cambia assolutamente il bilancio…“.

Davanti a questa affermazione, che in poco tempo ha fatto il giro del web, i fan non hanno dubbi, l’episodio raccontato da Zorzi riguarda proprio il cantante Mahmood. Come fanno i fan ad associarlo proprio con l’ex vincitore di Sanremo? Chi conosce bene Tommaso, sa che prima che il ragazzo entrasse nella casa, aveva concesso una corposa intervista al programma “Muschio selvaggio“, di Fedez.

Fu in quell’occasione che Zorzi rivelò una vicenda che si incastra molto bene con l’aneddoto raccontato alla Orlando. Infatti durante l’intervista aveva raccontato pressappoco la stessa cosa, solo che aveva fatto il nome di Mahmood. Tommaso rivelerà mai la verità in merito alla faccenda? Difficile rispondere adesso.