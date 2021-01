GF Vip, Tommaso Zorzi svela chi nominerà nella prossima puntata: la reazione di Giulia Salemi

Poche settimane ancora e si potrà finalmente conoscere chi sarà il vincitore di questa entusiasmante edizione del “Grande Fratello Vip“. Tanti sono i nomi caldeggiati dal web, tra cui spiccano di certo Tommaso Zorzi (forse il più favorito tra tutti nel totonome), Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Nella casa i concorrenti appaiono quasi consapevoli che i nomi succitati sono i più favoriti, dato che ad ogni nomination vengono sempre sistematicamente salvati. In un momento scherzoso e di ilarità sembra che il meneghino abbia voluto svelare chi sarà il personaggio che subirà la sua nomination.

Se inizialmente tutti hanno pensato che la nomination di Zorzi sarebbe stata indirizzata a Giulia Salemi, tanto che la stessa Giulia sembrava quasi convinta di ciò, affermando quasi con fare rassegnato: “so già che mi nomini“, l’influencer ha ribatutto e ha detto che non sarà su di lei la scelta, ma su una persona a lei molto vicina.

Zorzi svela la sua prossima nomination

Ecco infatti quanto dichiarato da Tommaso, durante una chiacchierata scherzosa: “Io il nome ce l’ho già, ben preciso. La mia nomination vi farà tremare. Vi ricordo che ho già nominato Francesco e Stefania. Quando dissi il suo nome in studio si sentì un boato. C’erano le urla. Giulia non mi guardare così che ci sarà una sorpresa“.

Zorzi a quel punto aggiunge anche, rivolgendosi alla Salemi: “Non nominerò proprio te. Non ti ferirò direttamente, ferirò le persone vicino a te“. A questo punto sembra quindi quasi sicuro che l’influencer abbia dichiarato che questa sera nominerà l’ex velino, Pierpaolo Pretelli, lo stesso che ha avuto modo di avvicinarsi molto, dal punto di vista sentimentale, alla Salemi.

Sarà vero quanto dichiarato da Tommaso? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo. In ultimo, la puntata di questa sera sarà anche molto particolare, in quanto la produzione del GF Vip sembra abbia tutte le intenzioni di dichiarare già da adesso il primo finalista.