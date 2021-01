GF Vip, Tommaso Zorzi svela alcuni retroscena su Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e Trussardi

Il noto influencer, quasi protagonista assoluto di questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, Tommaso Zorzi, durante una chiacchierata con i concorrenti nella casa, ha voluto svelare altri piccoli retroscena, riguardanti la sua migliore amica (al momento ex), Aurora Ramazzotti. Aury, come la chiama Tommaso, ha da sempre avuto un rapporto bellissimo con il meneghino, ma dai primi giorni dello scorso Luglio i due hanno improvvisamente stroncato il rapporto di amicizia che li legava.

Non è una novità il fatto che Zorzi frequentava molto spesso casa Trussardi, instaurando un bellissimo rapporto con Michelle e con Tomaso, tanto che sovente il ragazzo andava a far visita la madre di Aurora anche quando la sua amica non era in casa. Il motivo del litigio, come di certo in molti sono venuti a conoscenza, è stato dipeso da una mancanza di Aurora nei confronti di Tommaso, spiegato con un lutto di famiglia, ovvero la morte della nonna del fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza.

Un gesto che ha significato molto l’influencer, tanto da arrivare a troncare il rapporto di amicizia. Sembra che per il momento le cose tra i due non abbiano sortito alcun progresso, tanto che la stessa produzione del Gf Vip ha tentato un collegamento con Aurora, provando a instaurare almeno le basi per una pace, ma sembra che la ragazza abbia rifiutato l’invito.

Tommaso Zorzi: le parole su Michelle e Tomaso

Come accennato prima, non solo con Aurora, ma anche con tutta la sua famiglia, Tommaso è riuscito a farsi amare, tanto che la stessa Michelle prova un grande affetto per il ragazzo, e pare che il sentimento sia ampiamente ricambiato.

Ecco quanto dichiarato da Tommaso sul conto dell’ex moglie di Eros: “Mi ha scritto Michelle, chiedendomi di fare pace con sua figlia. Con lei ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni“.

Parole di stima anche per Tomaso, che lo ha definito una persona simpatica. Insomma sembra che il concorrente del reality voglia veramente bene la famiglia Trussardi, tanto da aggiungere: “La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti“.