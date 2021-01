GF Vip, Tommaso Zorzi smaschera la strategia di Pierpaolo per arrivare in finale

Puntata non priva di conseguenze quella passata. Dopo aver appurato la mancata uscita di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (ipotesi paventata nei giorni scorsi), è giunto il momento, nella casa del “Grande Fratello Vip“, di nominare il personaggio preferito tra i concorrenti. Tommaso Zorzi a questo punto ha avuto molto da ridire sui comportamenti dei suoi coinquilini, scontrandosi soprattutto con Giulia Salemi.

Il meneghino si è di fatto sorpreso che la ragazza non ha incluso il suo nome tra i finalisti più papabili di questa edizione, provocando anche un acceso scontro in puntata. La delusione ha regnato sovrana tra i sentimenti dell’influencer quando anche Pretelli non ha scelto il suo nome, bensì quello di Andrea Zenga.

Una decisione, quella di Pierpaolo, che ha destato non solo delusione in Zorzi, ma anche rabbia e sospetto, tanto che ha sentito la necessità di confrontare questa strategia dell’ex velino con Maria Teresa Ruta. In un momento di solitudine e calma, Zorzi vede la Ruta da sola in cucina, la raggiunge e critica la strategia assunta da Pierpaolo, ovvero quella di aver scelto la strada più facile per garantirsi un posto in finale, nominando quindi Zenga.

Le critiche di Tommaso e il commento di Maria Teresa

Ecco infatti quanto dichiarato da Zorzi in merito alla scelta di Pierpaolo, una scelta che a suo dire è del tutto strana, attuata unicamente per evitare una finale con lui: “Ma Pierpaolo che vota per Zenga? Il primo era Zelletta poi…“, dopo alcuni secondi di silenzio la Ruta spiega la faccenda secondo il suo punto di vista: “Mmm…Beh, non voleva andare al televoto con te, ha pensato che Dayane…“.

Intanto Dayane Mello, la sola ad essere la prescelta tra i finalisti, è stata l’unica ad aver fatto il nome del meneghino, gesto che ovviamente Zorzi ha molto apprezzato. Sono iniziate quindi le vere strategie nella casa. Chissà se Zorzi esternerà il suo disappunto nella prossima puntata, non resta che attendere.