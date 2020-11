GF Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Massimiliano Morra: "Sei una sentinella"

La nuova diretta del “Grande Fratello Vip” è terminata da poche ore e come spesso accade, ha lasciato addosso ai concorrenti adrenalina e capovolgimenti di alleanze. Al centro degli attacchi nell’immediato post puntata, vi è stato Massimiliano Morra. L’attore sembrerebbe aver fatto il doppio gioco, schierandosi ora con una fazione ora con l’altra e per tale ragione è stato pesantemente attaccato da Tommaso Zorzi.

Andando con ordine, durante la puntata si è toccato l’argomento amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. La maggior parte dei gieffini sono convinti che la Mello stia solo sfruttando Rosalinda e che non è realmente legata a lei, da un sentimento. Morra è sempre stato dalla parte delle due, salvo però partecipare alla discussione sul loro conto che gli altri concorrenti hanno intrapreso e subito è sgattaiolato a spifferare tutto alle dirette interessate.

I gieffini hanno accusato Dayane di essere una stratega e di sfruttare la sensibilità della Del Vesco. Morra dal canto suo è stato fino ad oggi un concorrente fantasma e la sensazione è che si schieri a seconda di come gira il vento in casa. Difatti, quando era con il gruppo Massimiliano ha dato ragione a loro, salvo poi svelare ad Adua e Dayane i discorsi degli altri e soprattutto schierarsi dalla parte delle gieffine in puntata. Tutto ciò ha mandato su tutte le furie Zorzi, il quale terminata la diretta ha affrontato Massimiliano a muso duro.

“Perché mi hai detto che avevamo ragione noi? Quindi sei stato una sentinella. Dandomi ragione mi hai fomentato invece che creare un contraddittorio. Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti“, ha tuonato l’influencer. Morra però nemmeno a sto giro ha mollato la compostezza che lo contraddistingue sin da quando ha varcato la porta rossa e ha semplicemente replicato agli attacchi, asserendo di aver cambiato idea.

Massimiliano ha poi aggiunto che ha valutato l’amicizia tra le due gieffine come vera e sincera e di non essersi opposto al gruppo, semplicemente perché non aveva voglia di litigare. Nel mentre nel web è iniziato a circolare il video che incastra Morra, video nel quale ha ripetuto per circa due giorni che Dayane stava strumentalizzando il suo rapporto con Rosalinda.