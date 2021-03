GF Vip, Tommaso Zorzi si complimenta con Dayane: "Sei stata un grande esempio di forza e di persona"

Ormai mancano pochissime ore per la puntata finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Al momento i telespettatori devono scegliere chi salvare al televoto tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, mentre i sicuri finalisti sono: Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Ovviamente dopo circa sei mesi tutti puntano alla vittoria finale, anche se al momento i due favoriti sembrano essere Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Il primo può contare su un ottimo seguito di pubblico grazie alla sua simpatia e al format creato su un live show mandato in onda su Mediaset Extra che ha ottenuto dei picchi del 5% di share.

L’ex concorrente di “Pechino Express” invece sta andando avanti soprattutto ai voti brasiliani, con numerose pagine Instagram come “Hugo Gloss”, che ha ben 17 milioni di follower, sta spingendo per far vincere alla ragazza il premio finale di 100 mila euro in gettoni d’oro.

La lettera di Tommaso Zorzi

I due sono ricordati dal pubblico anche per non aver stretto una grande amicizia negli studi di Cinecittà. L’ex concorrente di “Riccanza” infatti ha lanciato un duro attacco a Dayane Mello per aver deciso di mandare al telefono Rosalinda Cannavò, considerata fino a quel momento come sua migliore amica, per cercare di eliminare Stefania Orlando.

Tuttavia, come riportato da “Coming Soon“, nella giornata di ieri Zorzi ha scritto una lettera nei confronti di Dayane per complimentarsi con lei per il percorso fatto nella casa: “Sei una persona con i cogli*** e questo tipo di persone sono le mie persone preferite quindi per me sei stata una grande esempio di forza, un grande esempio di persona dalla quale uno possa attingere più di quanto uno non creda, perché è facile etichettarti come quella bella, figa, la sudamericana piena di carattere con poca sostanza, quello che fa e smonta perché troppo presa dal suo ego. Tu hai grandi picchi di insicurezza che fa di te una persona a tratti instabile ma questa instabilità è dettata da un irrequietezza di base”. Nel finale l’influencer ricorda il duro passato vissuto da Dayane, in cui però si augura che possa avere un futuro costellato da gioie.

Una volta partiti gli applausi degli altri ragazzi, Dayane si alza più volte per andare ad abbracciarlo ringraziandolo per le belle parole spese nei suoi confronti.