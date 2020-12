GF Vip, Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha una cotta per lui

Il famoso influencer Tommaso Zorzi è sicuramente uno degli attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip” più amato ed apprezzato per la sua personalità vulcanica e per le dinamiche instaurate all’interno della casa più spiata di Italia. Tommaso sembra infatti essere considerato uno dei possibili vincitori del programma televisivo di Canale 5.

A far molto discutere è stato senza ombra di dubbio anche il rapporto instaurato tra il noto influencer il figlio della showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini, Francesco Oppini (uscito volontariamente dal reality show nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 4 novembre), di cui Tommaso ha ammesso di essersi innamorato e di non provare un semplice sentimento di amicizia.

Da pochi giorni è entrato però a far parte dei concorrenti del programma televisivo in onda su Canale 5, creando così nuove dinamiche e discussioni, anche il chirurgo plastico e personaggio televisivo Giacomo Urtis. Quest’ultimo, attraverso una lunga conversazione con Cristiano Malgioglio, ha direttamento ammesso di aver subito preso una cotta per Tommaso e di provare un forte interesse nei suoi riguardi.

Le compagne di avventura di Tommaso, l’ex concorrente del docu – reality “Temptation Island” Selvaggia Roma e la modella persiana Giulia Salemi hanno rivelato all’influencer milanese l’interesse che il chirurgo plastico ha manifestato nei suoi confronti. Queste le significative parole pronunciate direttamente al diretto interessato dall’ex fidanzata di Francesco Monte: “Giacomo mi ha detto che gli piaci e comunque ti vede interessante. Quando è andato via Francesco lui ha detto: vabbè, adesso non è che sono contento, però siccome a me piace Tommaso…”.

Queste parole hanno lasciato del tutto sbalordito Tommaso Zorzi che ha ammesso di dover uscire dalla casa più spiata di Italia per potersi riprendere da tutto questo susseguirsi di inaspettate rivelazioni.