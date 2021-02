GF Vip, Tommaso Zorzi sbotta: "Dayane favorita, due pesi e due misure"

Ci siamo. Mancano poche ore e l’interminabile edizione del “Grande Fratello Vip” terminerà. I pronostici sul vincitore ci sono tutti, anche se alla fine lo scettro dovrebbe portarlo a casa uno tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Proprio coloro che durante i 5 mesi di permanenza, non si sono mai presi, litigando costantemente e innescando dinamiche niente male.

L’ultima ha preso il via durante la diretta della semifinale. È stato nuovamente toccato l’argomento dell’innamoramento di Dayane nei riguardi di Rosalinda Cannavò ed è stata mostrata una clip nella quale, qualche mese fa conversando con Giacomo Urtis, la modella brasiliana aveva asserito di non comprendere i bisessuali, quelle persone che amano uomini e donne.

Eppure proprio lei, qualche giorno fa, ha ammesso di amare uomini e donne senza problemi. Signorini ha chiesto spiegazioni alla Mello, la gieffina si è giustificata come poteva, gli altri hanno riso e la questione sarebbe stata liquidata così, se non fosse che Zorzi è insorto. L’influencer, considerando l’argomento della sessualità il suo tallone d’achille, ha dichiarato che non si può buttare in caciara tutto ciò che dice Dayane e farlo passare come una semplice contraddizione, solo perché lei è fatta così.

Signorini gli ha spiegato che la Mello è invece proprio la contraddizione fatta persona e si è andati avanti. Come se non bastasse, sia alla modella brasiliana sia a Zorzi, sono stati mostrati due tweet contro di loro. Il gieffino ci è rimasto molto male, dato che si è sempre battuto per i diritti degli omosessuali e per la libertà di amare gli altri. Per tale ragione, l’influencer ha vissuto malissimo la semifinale, dove ha ritenuto che per Dayane si fosse riso e scherzato, mentre per lui l’argomento è stato trattato con serietà.

Tommy anche nelle ore successive ha manifestato il suo dispiacere. Stefania Orlando ha provato a consolarlo, spronandolo ad argomentare il suo punto di vista, ma il gieffino ha sbottato: “Dayane ha detto la stessa cosa e passa come simpatica che cambia opinione. Ha detto la stessa cosa se non peggio e lì è una battuta, due pesi e due misure. Anche simpatica se ha cambiato opinione“.

Sicuramente le battute di Signorini sono al centro di polemiche. Agli occhi di molti, resta inaccettabile il fatto che sia stato trattato con leggerezza e tanti sorrisi, un argomento delicato come quello della sessualità. L’aver riso sullo scivolone della Mello e il suo discorso sulla sensibilità degli omosessuali fatto alla Orlando, stanno facendo discutere e non poco.