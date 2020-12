GF Vip, Tommaso Zorzi rivela il reale motivo dietro la nomination a Stefania Orlando

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella Casa del “Grande Fratello Vip” si è incrinato notevolmente dopo le ultime nomination. Con grande sorpresa di tutti, l’influencer ha deciso di nominare l’amica Stefania Orlando e questo ha gettato nello sconforto la gieffina che ha vissuto la nomination di Zorzi come una specie di tradimento.

Subito dopo la fine della diretta di lunedì scorso, Tommaso si è voluto liberare da questo peso e ha rivelato a Stefania di aver fatto il suo nome in confessionale. Da lì in avanti i rapporti tra i due si sono congelati e a niente sono valse le scuse del ragazzo e la sua intenzione di abbandonare la Casa per lo sconforto. Al momento Stefania lo sta evitando, come lui stesso ha notato: “Non mi guarda neache in faccia“.

GF Vip, i motivi della nomination di Tommaso Zorzi

Trovandosi poi a parlare con Samantha De Grenet e Filippo Nardi, Zorzi ha finalmente rivelato il vero motivo che lo ha spinto a nominare la sua compagna di viaggio. In pratica ha spiegato che la sua è stata una sorta di nomination provocatoria, cioè avrebbe nominato Stefania in modo da metterla nelle condizioni di potersi sfogare con lui e confrontarsi su questioni in sospeso: “Le nomination devono essere fatte anche nell’ottica di dire ‘nomino perché quella persona penso abbia qualcosa da dirmi’“.

Secondo Zorzi, quindi, la nomination a Stefania potrebbe anche rappresentare un modo per salvare la loro amicizia che, nell’ultimo periodo come lui stesso ha notato, sembra zoppicare un po’. Una teoria che ha affascinato molto la De Grenet, ma che potrebbe allo stesso tempo risultare un’arma a doppio taglio capace di rovinare per sempre un’amicizia.

Pierpaolo Pretelli, seduto lì vicino, non è sembrato molto convinto di questa “strategia” e quando Zorzi gli chiede che pensa di tutto questo, lui risponde: “Tu sei stato cinico e hai messo da parte il sentimento” e Tommaso precisa: “In realtà non l’ho messo da parte. Proprio in nome del sentimento e proprio perché voglio essere tuo amico ti nomino, così se hai da dirmi delle cose me le dici“.