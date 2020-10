GF Vip, Tommaso Zorzi riceve un aereo da un ammiratore e chiede l’aiuto di Barbara D’Urso per scoprire la sua identità

Dopo l’aereo volato per la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e un altro per Dayane Mello, arriva la prima gioia per Tommaso Zorzi.

Infatti, nella mattinata del 23 ottobre, l’influencer ha ricevuto un messaggio da parte di un fan: “TZ 6 un essere speciale e unico. Simone fan n1”.

Tutti iniziano a chiedersi di chi si tratta ed a quanto pare neanche Zorzi conosce la sua identità: “Simone a questo punto non conta neanche più quanti anni hai e dove vivi, ora voglio sapere chi sei”. Successivamente si dichiara molto emozionato per questo messaggio siccome si tratta di una citazione della canzone di Franco Battiato “La cura“, che definisce come una delle canzoni più importanti nella sua vita.

L’appello di Tommaso Zorzi

Per scoprire l’identità del suo nuovo fan l’ex concorrente di Riccanza ha chiesto ironicamente l’aiuto di Barbara D’Urso: “A questo punto mi appello alla massima autorità, ovvero Barbara! Barbara, scopri chi è Simone! Non voglio diventare la nuova Pamela Prati!”.

Barbara D’Urso, una volta visto la clip negli studi di “Pomeriggio Cinque“, ha iniziato a ironizzarci un po’ sopra promettendo di fare le indagini sul conto di SImone e per questo motivo chiede ai suoi ospiti in studio se ne sapessero qualcosa in più. Uno dei primi ad intervenire è Biagio D’Anelli, in cui dichiara di essere convinto che Zorzi conosce già Simone ma non vuole svelare la sua identità.

Ma a quanto pare la verità sembra un’altra. Infatti un ragazzo di nome Simone, su Twitter, ha rivelato di essere stato lui ad aver mandato un messaggio a Tommaso Zorzi con l’obbiettivo di strappargli un sorriso: “Penso che sia giusto a questo punto. Sì sono io quel Simone, ma la mia intenzione era solo fare un gesto d’amore e che faccia stare bene Tommy con la mia frase”.