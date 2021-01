GF Vip, Tommaso Zorzi racconta di un litigio tra un autore e sua madre

Una sorpresa che ha rallegrato un po’ gli animi nella casa più spiata d’Italia. Parliamo ovviamente del “Grande Fratello Vip“; dopo aver appreso infatti di una rinnovata proroga, l’umore dei ragazzi nella casa sembrava essere più abbattuto che mai. Gli autori hanno così pensato di dare una sferzata di allegria con questa piccola concessione, una chiamata a un proprio familiare.

Quando è toccato a Tommaso Zorzi, la sua chiamata è stata destinata ovviamente a sua madre Armanda. Durante la chiamata i due si sono scambiate le solite frasi di circostanza e di affetto. Mamma Armanda ha infatti incoraggiato suo figlio ad andare avanti in maniera sincera e senza lasciarsi sopraffare dalle amozioni, raccomandandosi anche di mangiare di più.

All’uscita dal confessionale, come solito fare da Tommaso, ha voluto raccontare tutto ai concorrenti a tavola, narrando anche di un presunto litigio di sua madre con uno degli autori.

Il litigio della madre di Zorzi con un autore

Secondo quanto affermato da Tommaso infatti, pare che sua madre sia stata richiamata da uno degli autori del reality, bacchettata per aver detto frasi o parole durante la chiamata con suo figlio che non avrebbe potuto esprimere. La madre dell’influencer, sempre stando a quanto raccontato dal meneghino, non si è fatta per nulla intimorire dalle parole di ripresa dell’autore in questione, e pare che abbia anche risposto in maniera piccata: “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma“.

Ovviamente la cosa ha creato ilarità a tavola. In realtà, anche quella raccomandazione di dover mangiare di più ha generato simpatia e allegria, infatti ecco cosa ha aggiunto in merito Rosalinda Cannavò, rassicurando mamma Armanda: “Non si preoccupi signora, ci penso io. Stasera gli faccio delle braciole, 10 spiedi gli faccio mangiare“.

Pare dunque che gli autori siano riusciti nell’intento di rallegrare gli animi della casa. Chissà per quanto tempo ancora durerà questo momento di gioia. Nella casa si può dire infatti che siano giunti allo stremo, data permanenza nella casa da svariati mesi, ma non manca ancora molto alla fine del programma.