GF Vip, Tommaso Zorzi racconta di quella volta che la madre lo ha trovato nudo con un ragazzo

Un ragazzo sincero, pulito e allo stesso tempo divertente, senza peli sulla lingua. Forse sono proprio queste le caratteristiche vincenti di Tommaso Zorzi; peculiarità che gli hanno consentito di farsi amare da molti spettatori del “Grande Fratello Vip” tanto che sono in tanti a dire che sarà proprio lui il vincitore di questa edizione.

Mai stato restio a divulgare fatti di vita privata, anche questa volta Zorzi svela un nuovo piccolo aneddoto della sua vita. A questo giro infatti, Tommaso racconta di quella volta che sua madre aveva aperto la sua stanza di mattina e lo aveva scoperto nudo, insieme a un ragazzo, una situazione insomma intrisa di imbarazzo.

Il racconto di Zorzi: quella volta che è stato beccato dalla madre

L’influencer racconta che di solito sua madre non è solita aprire la porta della sua stanza, né tanto meno entra sovente in camera sua, ma quella volta un piccolo particolare aveva destato dei sospetti tali che la madre ha sentito il bisogno di entrare. Tommaso infatti racconta che ha da sempre l’abitudine di non fumare in casa, ma quella volta, in barba alle regole imposte dalla madre, aveva fumato una sigaretta in camera e la madre, il giorno dopo, si era accorta del fatto.

Entrando con l’intento di redarguire suo figlio, aveva iniziato a bussare alla parte di Tommaso: ” Ho fatto finta di dormire con la speranza che smettesse di bussare. Invece no, stava tirando giù la porta. Questo era nudo. A quel punto ho detto a lui di prendere la coperta, avvolgersi e andare nel corridoietto e chiudere la porta“.

La mamma di Zorzi a questo punto entra ma si accorge in poco tempo della presenza del ragazzo fuori la finestra, ed inizia ad urlare: “Ha urlato per 20 secondi. Le poche chance che avevo con questo, me le sono bruciate. Lui mortificato. Non l’ho più rivisto e non mi ha più risposto a un messaggio“.

Una situazione insomma molto imbarazzante, ma che Tommaso ha saputo raccontare con il suo solito tono umoristico e divertito. Non è la prima volta che l’influencer si lascia andare in queste confessioni; in passato infatti aveva anche raccontato di quella volta che aveva invitato a prendere un caffè il cantante Mahmood.