GF Vip, Tommaso Zorzi perfido su Maria Teresa Ruta: "L’ultima ceretta l’ha fatta nel 1992"

Roberto Zappulla, storico compagno di Maria Teresa Ruta (i due si sono messi insieme dopo la fine del matrimonio della conduttrice con il padre dei suoi figli, Amedeo Goria), dopo mesi di silenzio finalmente è uscito allo scoperto su Instagram con un gossip in difesa della donna che ama. L’uomo, che non è mai apparso in puntata al Grande Fratello Vip 5 in quanto estremamente riservato e poco avvezzo alla televisione, si è scagliato duramente contro gli amici di Maria Teresa Ruta nella casa, ovvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

O meglio, i presunti amici, visto che secondo Zappulla (e anche secondo la stessa Maria Teresa, che qualche ora fa ha rilasciato un’intervista nella quale dichiara che tutti nella casa hanno finto) sia Tommaso che Stefania non sono stati sinceri con l’amica e anzi spesso e volentieri hanno sparlato alle sue spalle. Cosa che invece entrambi hanno negato con decisione quando hanno avuto modo di incontrare la Ruta nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 5.

La frecciatina velenosa di Tommaso a Maria Teresa

Per rinfrescare loro la memoria, Roberto Zappulla ha pubblicato su Instagram un video nel quale si mostrano tutte le cattiverie dette alle spalle di Maria Teresa Ruta da Stefania Orlando e soprattutto da Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, che per settimane ha dormito nel letto con Maria Teresa, mano nella mano, le ha lanciato frecciatine perfide e molto umilianti per una donna, soprattutto dell’età della conduttrice, che ha sessant’anni.

Ha fatto scalpore l’affermazione di Zorzi, che ha fatto sapere agli altri inquilini che la Ruta non farebbe la ceretta all’inguine dagli anni Novanta. Nel video pubblicato da Zappulla si vede che tutti ridacchiano mentre Zorzi spiega che la donna, mortificata, ha ammesso di non farla per l’esattezza dal 1992, quando ha dato alla luce il suo secondogenito, Gianamedeo.

“Alla ricerca della memoria perduta… Quando il gioco si fa duro, io rido!”, sono state le parole con cui Roberto Zappulla ha accompagnato il video, che in realtà parla da sé e non fa onore né alla Orlando – fedele spalla di Zorzi in tutte le sue battutine – né a Tommaso, che la Ruta considerava quasi un figlio.