GF Vip, Tommaso Zorzi parla del litigio con Aurora Ramazzotti: il gieffino svela l’assurdo motivo

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è tempo di confessioni. Tommaso Zorzi, noto influencer e amico di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha spiegato ad alcuni compagni d’avventura il reale motivo che lo ha portato ad allontanarsi proprio da Aurora. Ebbene si, nonostante i due fossero molto amici, in realtà non si parlano da un pezzo.

Zorzi è sempre apparso molto legato alla Ramazzotti e già in passato in casa, aveva accennato al loro litigio, aggiungendo però che gli avrebbe fatto piacere avere un confronto con lei e fare pace. Adesso Tommaso si è detto pronto a parlarne ancora e soprattutto a svelare il vero motivo che lo ha allontanato dalla figlia della Hunziker.

Seduto in giardino insieme a Francesco Oppini e Stefania Orlando, Zorzi ha toccato l’argomento Aurora Ramazzotti. L’influencer come un fiume in piena, ha parlato della loro amicizia ormai naufragata. Da migliori amici, Aurora e Tommaso sono diventati perfetti sconosciuti. In passato il gieffino si era addossato la colpa, attribuendo il tutto al pessimo carattere che si ritrova.

Ma adesso è stato pronto a scoperchiare il vaso di pandora e tirare fuori la verità. Ai suoi compagni, Zorzi ha raccontato che la Ramazzotti avrebbe annullato un viaggio a Capri insieme a lui perché deceduta la nonna del suo fidanzato. Da quel momento i due ragazzi non si sono più parlati. Il motivo è assolutamente assurdo e ha lasciato di sasso tutti i telespettatori che in quel momento seguivano la diretta.

Un atteggiamento quello di Tommaso che ha stupito e non poco, dato che lui è sempre attento a questioni così delicate. Un motivo assurdo che probabilmente ha spinto il ragazzo a rifletterci su e a capire di aver assolutamente esagerato. Difatti Tommy, già in passato aveva ammesso di essere molto geloso del legame tra Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza.

Che il Grande Fratello contatterà e tenterà di convincere Aurora Ramazzotti ad entrare nella casa per avere un chiarimento con Zorzi? Sicuramente la confessione del gieffino lascia perplessi, soprattutto per l’incredibile e assurda motivazione che lo ha spinto a chiudere i ponti con la sua migliore amica. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.