GF Vip, Tommaso Zorzi minaccia di lasciare la casa: il gesto degli autori

Nella casa del “Grande Fratello Vip” la finale si avvicina. Il prossimo 1 marzo Alfonso Signorini decreterà il vincitore di questa lunghissima edizione. Tutto però è ancora in ballo e scontri, liti, alleanze e strategie non mancano di certo, soprattutto adesso che il gioco si fa duro. Così come dure, sono tutte le dirette che i gieffini hanno affrontato in questi mesi e quella andata in onda il 12 febbraio, non è stata da meno.

Ciò che ha sconvolto tutti è stata l’eliminazione al televoto di Maria Teresa Ruta. Dopo 5 mesi di reclusione e dopo più di 20 nomination superate, la Ruta si è dovuta piegare dinanzi ad Andrea Zenga e Samantha De Grenet, coloro i quali sono entrati solo a gioco in corso. Sul tavolo degli imputati è finito però Tommaso Zorzi. L’influencer ha nominato la Ruta la scorsa settimana, nonostante fossero amici.

In puntata è stato fatto il processo a Zorzi, per questo e per i comportamenti assunti nei riguardi di Giulia Salemi. Terminata la puntata, Tommy è esploso e durante la notte ha minacciato di lasciare la casa. A detta del gieffino, i filmati che sono stati mostrati durante la diretta lo hanno dipinto in modo sbagliato e troppo duro. I video in questione riguardano gli attacchi che lui ha mosso alla Ruta e alla Salemi.

Tommaso ha così minacciato di abbandonare il gioco, fermato però dai suoi compagni d’avventura. “Fatemi uscire, toglietevi di mezzo“, ha tuonato l’influencer ai vipponi che tentavano di trattenerlo. La Orlando e Zelletta lo hanno portato a riflettere, ma Zorzi ha comunque aperto la porta. Il gesto estremo degli autori ha però impedito al giovane di lasciare definitivamente il gioco.

Il gieffino ha aperto la prima porta rossa, quando poi ha percorso il breve corridoio per raggiungere la porta d’uscita definitiva, Zorzi l’ha trovata chiusa a chiave. Sono stati gli autori a chiudere la porta. Si tratta di una cosa mai accaduta prima. Un gesto questo, che ha impedito all’influencer di lasciare definitivamente il gioco e ciò ha facilitato ai suoi compagni l’intento di farlo ragionare. Difatti poi la crisi è rientrata.