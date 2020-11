GF Vip, Tommaso Zorzi mette in guardia Rosalinda: "Dayane si è scritta un canovaccio sulla vostra storia"

In attesa della diretta del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda questa sera lunedì 9 novembre su Canale 5, Tommaso Zorzi ha voluto mettere in guardia la sua coinquilina Rosalinda Cannavò circa il particolare rapporto che sta vivendo con Dayane Mello. Le due ragazze si sono molto avvicinate nell’ultimo periodo, tanto da far pensare che tra loro potesse nascere un sentimento che andrebbe oltre la semplice amicizia.

A tal proposito l’influencer ha fatto presente alla Cannavò che questo avvicinamento potrebbe nascondere un interesse ai fini del gioco e non un vero coinvolgimento emotivo. Zorzi, sempre molto diretto nell’esporre le proprie opinioni, anche questa volta ha voluto andare dritto al punto e dare modo a Rosalinda di osservare la cosa con una visione più ampia.

Grande Fratello Vip, le parole di Tommaso Zorzi

“Non vorrei mai che tu fossi vittima della ragnatela di Dayane: non vorrei che lei si fosse un po’ scritta un canovaccio rispetto a questa cosa del vostro innamoramento per agitare un po’ le acque” ha esordito Tommaso per poi continuare a spiegare il suo pensiero affermando che secondo lui la Mello è molto intelligente e sa esattamente quali tasti toccare per provocare le persone.

Zorzi è convinto che la Mello faccia di tutto per mandare un po’ in crisi Rosalinda e strumentalizzi questo loro rapporto per creare dinamiche di gioco interessanti che la facciano stare sempre al centro dell’attenzione. I dubbi di Tommaso nascono dalla dichiarazione di Dayane di volere una storia dentro la Casa: “Se vuoi una storia al Grande Fratello hai due motivi: o esci da un’altra storia e hai voglia di… oppure…” ha sentenziato, infine.

Rosalinda non ha nascosto i suoi dubbi e dopo un pianto, ha raggiunto la Mello per un chiarimento. La reazione di quest’ultima l’ha gettata di nuovo nello sconforto, infatti Dayane invece di rassicurarla, l’ha attaccata duramente accusandola di farsi influenzare dagli altri. Più tardi Rosalinda si è sfogata anche con Massimiliano Morra: “Mi fa male, mi sentivo una me*da nei confronti del mio fidanzato. (…) Io voglio bene a Dayane, per me è una cosa sincera”.

Sembra però che le parole di Zorzi non siano così lontane dal vero, infatti pochi istanti fa la Mello ha ammesso: “Ho visto che fuori amano le storie d’amore come per Elisabetta e Pierpaolo, che mandano gli aerei, e scherzando le ho detto ‘Mi sono innamorata di te!'” per poi concludere: “Se do un bacio ad Adua non vuol dire che sono lesbica”.