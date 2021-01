GF Vip, Tommaso Zorzi fa una drammatica rivelazione: "Il mio ex mi picchiava"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, anche se i veterani sono dentro da ormai 4 mesi non smettono mai di sorprendere il pubblico, raccontarsi e far emergere storia di vita vissuta che toccano le corde del cuore. La loro presenza nella casa è ormai diventata importante e sicuramente, rispetto agli ultimi arrivati, hanno una marcia in più venendo considerati i beniamini del pubblico.

Dayane Mello, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, tutti in un modo o nell’altro sono entrati nei cuori dei telespettatori. Tommaso nelle ultime ore, si è lasciato andare a delle confessioni drammatiche, forti che hanno fatto venire alla luce un momento del suo passato davvero brutto e da dimenticare. L’influencer difatti ha iniziato a raccontare del suo primo fidanzato e di come questi lo picchiava.

Zorzi ha iniziato un racconto intimo, personale, che lo ha portato ad aprirsi con i suoi compagni d’avventura. Il gieffino aveva solo 19 anni e lui era il suo primo fidanzatino. L’influencer ha spiegato che aveva letteralmente perso la testa e qualsiasi cosa dicesse o facesse lui lo seguiva a ruota. Addirittura gli ha anche perdonato le corna, per stessa ammissione di Tommaso e di quella storia oggi, gli è rimasto solo tanto dolore e tante lacrime versate.

Il racconto è poi proseguito e Zorzi ha spiegato di essersi imbattuto in un amore tossico, che non ha fatto altro che nuocere la sua persona. “Una volta eravamo in discoteca e l’ho beccato tanto così da uno, così l’ho preso per la maglietta, l’ho tirato e gli ho detto ‘che c**o fai?’. Lui si è girato ed ha iniziato ad azzuffarsi, così ci hanno sbattuto fuori. E proprio fuori la discoteca lui mi ha sbattuto per terra, mi sono aperto il mento e dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta“, queste le parole dell’influencer.

Insomma, Tommy ha avuto la forza di chiudere la relazione e dire così basta. Il gieffino ha però ammesso che qualche volta lui e questo ragazzo si sentono ancora, ma nulla di più. Oggi ognuno ha la propria vita e la loro storia appartiene ormai al passato, seppur un passato drammatico e doloroso per Zorzi.