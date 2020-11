GF Vip, Tommaso Zorzi e quel segreto su Selvaggia Roma: "Pare che rubasse"

Non si può di certo dire che non sia una persona che crea notizia. Si parla infatti di una delle ragazze che sta creando più scompiglio di tutte nella casa del “Grande Fratello Vip“. Tra gossip e litigi, sembra che Selvaggia Roma sia la protagonista principale, da quando è entrata nella casa, e di certo sono passati davvero pochi giorni dall’inizio della sua avventura nella villa di Cinecittà.

Già la contessa De Blanck, quando ha appreso che la Roma ha votato il suo nome durante le fasi di nomination, ha deciso di tagliare tutti i ponti con la ragazza. Senza contare poi dell’acceso (per non dire incandescente) litigio con Elisabetta Gregoraci; insomma sembra che Selvaggia sia riuscita ad inimicarsi tutti i concorrenti della casa.

Adesso sembra che anche l’influencer Tommaso Zorzi abbia risposto all’appello delle persone che trovano antipatica la ragazza, tanto che ha da poco rivelato un segreto della Roma. Tempo fa infatti Selvaggia venne aspramente accusata da Eliana Michelazzo, per avergli rubato dei vestiti. Pare infatti che la Roma usasse dei vestiti della Michelazzo per farsi della foto, ma poi non li restituiva al legittimo proprietario.

Le dichiarazioni di Zorzi su Selvaggia

Questa storia era accaduta qualche mese fa, ma a riportarla alla cronaca ci pensa proprio Zorzi, che rispolvera l’accaduto: “Eliana Michelazzo l’ha accusata di rubare i vestiti. Praticamente lei postava le foto e la Michelazzo l’ha vista mentre condivideva le immagini con le sue cose, tipo delle ciabatte di Vuitton. Pare che rubasse“.

L’influencer aggiunge in ultimo: “Quindi per dire, una figura di m**da in più o una in meno, per una persona così, non le cambia la vita“. Pettegolezzi davvero molti forti da parte di Tommaso. Cosa accadrà quando lo scoprirà la diretta interessata? Molto probabilmente nascerà un nuovo litigio anche con Zorzi. Non resta dunque che attendere la prossima puntata, forse sarà lo stesso Signorini a lanciare l’argomento.