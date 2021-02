GF Vip, Tommaso Zorzi e la commovente lettera del padre: "Vittima dei pregiudizi"

In questa edizione del “Grande Fratello Vip“, uno dei personaggi più amati e apprezzati è sena ombra di dubbio, Tommaso Zorzi. L’influencer è uno dei candidati alla vittoria e già si è aggiudicato un posto nella finale che andrà in onda il prossimo 1 marzo. Non si è risparmiato in niente Tommy, in questa avventura. Ha mostrato tutto sé stesso, a 360 gradi.

Ha riso, ha pianto, si è emozionato, ha stretto legami forti e ha anche parlato del rapporto che ha con suo papà Lorenzo. Un rapporto quello tra padre e figlio, fatto di alti e bassi, freddo, dove il pudore ha prevalso sull’amore. Oggi però, i due hanno voglia di ricominciare, di ritrovarsi e il primo passo, lo ha fatto proprio papà Lorenzo.

Il signor Zorzi ha scritto una lettera a cuore aperto a suo figlio, lettera che è stata letta durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”. Signorini ha spiegato al gieffino che suo papà ci ha tenuto a scrivergli delle cose e fare un video che ha personalmente curato nei minimi dettagli. Tommy è stato molto felice e ha provato un’emozione grandissima.

“Hai avuto la fortuna di avere una famiglia nella quale hai potuto esprimere la tua sessualità senza alcun problema. Ma hai vissuto sulla tua persona cosa significa l’ignoranza e il pregiudizio della gente. Non ti sei mai tirato indietro quando hai avuto l’occasione di denunciare una discriminazione. Nei momenti di sconforto bisogna indossare il proprio miglior vestito, riempirsi le tasche di riso e ballare in faccia alle nostre avversità. Ti voglio bene“, queste le parole del papà di Tommaso Zorzi.

Il gieffino è rimasto senza parole e, per sua stessa ammissione, pochissime volte gli capita nella vita. Si è anche emozionato tantissimo Tommy, asserendo che non se lo aspettava, ma che è rimasto piacevolmente colpito per questa bellissima sorpresa. Padre e figlio, si sono ripromessi di riprendere in mano il loro rapporto, una volta terminato il reality show.

Zorzi e suo papà hanno toccato il tema dell’omosessualità dell’influencer. Il signor Lorenzo ha svelato come suo figlio si sia ritrovato in passato a fare i conti con i pregiudizi e l’ignoranza della gente, ma che non si è mai tirato indietro quando c’era da combattere. Tommy ha confermato, aggiungendo che spesso, l’unico termine utilizzato per descriverlo, era “frocio”.

Il gieffino ha tenuto però a sottolineare che lui è Tommaso Zorzi e non quelli con cui va a letto, a prescindere se siano donne o uomini. In studio è subito scoccato un forte plauso ad indirizzo del gieffino e delle parole da lui pronunciate. Adesso però, Zorzi ha recuperato il rapporto con suo padre, un rapporto che ha visto i due allontanarsi dopo la separazione tra il papà e la mamma del gieffino.