GF Vip, Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti stoppati dagli autori mentre parlano di Pamela Prati e Mark Caltagirone

In questi anni ha fatto parlare molto la presunta storia d’amore tra Pamela Prati e il fantomatico imprenditore italo albanese Mark Caltagirone. I due, come svelato dalla showgirl in varie interviste, avevano organizzato anche il matrimonio ma con il passare dei mesi si viene a scoprire che il realtà Mark non è mai esistito.

Di questa improbabile storia d’amore se ne è parlato in mille modi: Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, ci ha cantato una canzone intitolato “Riparto Da Me”, mentre la stessa Prati oltre a incidere il brano “Corazón De Vacaciones” scrive la sua autobiografia intitolata “Come una carezza”, in cui dedica un capitolo proprio a Mark Caltagirone.

Le dichiarazioni al Grande Fratello Vip

Di questa storia d’amore se ne è parlato inevitabilmente anche negli studi di Cinecittà, ma Pamela Prati non ha apprezzato i commenti di alcuni gieffini. Per questo motivo, con varie storie pubblicate su Instagram, dichiara di essere pronta a querelare Cecilia Capriotti, accusandola di essere stata diffamatoria sulla propria persona e, come se non bastasse, chiede ad Alfonso Signorini l’opportunità di poter intervenire nella Casa.

Nelle ultime ore, come rivelato dal sito “Coming Soon”, Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi ritornano a parlare del Prati Gate: “Comunque è stata eccezionale lei, la storia di Mark. Chi è che tiene in piedi una storia un anno? Si è parlato solo di quello. […] Ma quando ha detto che ha ripreso l’aereo perché loro le hanno dato la forza di superare quella paura? Lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva che aveva un cancro, quella cosa è stata terribile. Però a Capri lei mi ha detto che ancora pensa che Mark Caltagirone esista”.

Gli autori, probabilmente ancora molto scottati dalle dichiarazioni fatte dalla Prati nei mesi scorsi, hanno immediatamente fatto intuire ai concorrenti di terminare il discorso facendo un brusco rumore.