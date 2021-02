GF Vip, Tommaso Zorzi da record con il suo ultimo "Late Show"

E pensare che era nato quasi per gioco, per mettere alla prova le abilità istrioniche e di conduzione di Tommaso Zorzi. Dopo la prima fase di rodaggio si può dire che lo show di Tommy, il suo “Late Show” nella casa del “Grande Fratello Vip“, si è tramutato in un vero e proprio successo, sia per la produzione tutta che per Zorzi. Questo traguardo potrebbe anche fungere da eccellente trampolino di lancio per una presentazione futura da parte dell’influencer, una volta che il gioco sarà terminato.

Mancano davvero pochi giorni alla fine del GF Vip e per adesso la situazione nella casa appare più tesa che mai, con una serie di litigi e incomprensioni, senza farsi mancare anche momenti di puro divertimento e allegria, come è avvenuto nell’ultima puntata dello spin-off succitato di Zorzi.

Record di ascolti per Tommaso Zorzi

Giochi di ruolo, domande scomode e segreti inaspettati, ecco la formula segreta del successo del Late Show del meneghino. Ma andiamo a snocciolare i dati, da poco pervenuti presso il sito “QuiMediaset“, che tramite alcuni post su Twitter ha reso noto i dati di ascolti della scorsa puntata dello show di Tommy.

Stando a quanto riportato da QuiMediaset dunque, sembra che Zorzi sia riuscito nell’ardua impresa di raggiungere vette inimmaginabili di share, ovvero totalizzando il 5.4% in seconda serata, per un numero complessivo di spettatori pari a 425.000. I fan dell’influencer hanno oramai ribattezzato lo show con l’hashtag #TZLateShow, superando persino i 100 mila tweet. Insomma un successo senza previsioni quello di Zorzi.

Senza dubbio per il ragazzo, una volta finito il reality, potrebbero presentarsi interessanti prospettive lavorative, proprio in virtù del successo alla conduzione del suo show. Non è del tutto impossibile addirittura la creazione di un vero “Late Show” di seconda serata, unicamente gestito e presentato da Zorzi. Non resta che attendere la fine del GF Vip, scoprirne il vincitore, ma soprattutto continuare a seguire gli aggiornamenti quotidiani di Tommy.