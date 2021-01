GF Vip, Tommaso Zorzi critica il fidanzato di Rosalinda: "Lo devi mollare!"

Durante la puntata dello scorso lunedì del “Grande Fratello Vip” si è avuto modo di vedere il fidanzato di Rosalinda Cannavò, Giuliano Condorelli; il ragazzo ha fatto un bellissimo video dedica alla sua ragazza, dandole quella forza giusta per resistere ancora un po’ in casa, lasciando capire che lui è ancora in attesa di volerla riabbracciare.

Un video interamente dedicato alla sua Rosalinda, ma c’è chi, nella casa, non ha particolarmente apprezzato il video fatto da Condorelli. Si parla di Tommaso Zorzi; il meneghino ha infatti ampiamente criticato quel gesto fatto dal fidanzato della Cannavò, una critica che è poi sfociata in un consiglio che ha assolutamente voluto dare alla sua amica.

Tommaso Zorzi: le critiche a Giuliano

In un concistoro di sole donne, Zorzi a un certo punto irrompe con una domanda posta alla Cannavò, dicendo: “Posso darti un consiglio?“, il silenzio ha regnato sovrano per qualche secondo, in attesa della risposta di Rosalinda: “Certo dimmi pure, da te lo accetto“. A questo punto Tommaso ha mollato il freno a mano e ha dato libero sfogo al dissing nei confronti di Giuliano, tuonando: “Lo devi mollare“.

Zorzi ha poi proseguito col suo monologo: “Hai visto quel video? Ma uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo! Il drone! La chiesa! La via! Ma chi sei l’assessore di regione? Ma ti puoi sposare con uno che ti fa il video del turismo in Sicilia? Ti ha fatto un video col bastone per i selfie, io mi sento male. ‘Sono qua nella nostra via’ ha detto, ma chissenfrega!“.

Le donne presenti hanno comunque cercato di dissuadere il ragazzo dal criticare il fidanzato di Rosalinda, affermando che è stato comunque un bel gesto quello di Giuliano, anche se può non piacere. Persino Rosalinda si è mostrata divertita alle affermazioni del meneghino, ma ha più volte affermato che quel gesto le ha comunque cancellato ogni dubbio che in precedenza aveva. Cosa succerà ora?