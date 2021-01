GF Vip, Tommaso Zorzi consolato da Francesco Oppini: "Voglio sconfiggere la mia ansia"

Nell’ultima settimana Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha iniziato a soffrire sempre più spesso di attacchi di vomito. L’influencer non è riuscito ad acceettare la decisione di Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, di spostare la finale nella giornata del 1 marzo.

Per questo motivo l’ex volto di Riccanza nella Casa ha rivelato, insieme a Stefania Orlando, le sue intenzioni di abbandonare gli studi di Cinecittà. Sempre durante una chiacchierata con gli altri ragazzi esprime il suo desiderio di parlare con Francesco Oppini, anch’esso ex concorrente del GF Vip.

Il faccia a faccia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Gli autori, che molto probabilmente hanno ascoltato i desideri di Tommaso Zorzi nella Casa, hanno deciso di far entrare il figlio di Alba Parietti per avere un confronto a distanza con lui. Oppini si dichiara molto felice per il percorso fatto dal suo amico, ammettendo nell’essere pronto a sostenerlo sia in una sua permanenza o addio dal Grande Fratello Vip.

Come riportato dal sito Today è Francesco Oppini a prendere per primo la parola: “So quanto sia difficile restare lì. Voglio che tu sappia che qualsiasi cosa tu faccia sarà appoggiata da me, da tua mamma, da Gaia, da Lazzaro, da quelli che ti sostengono. Io sono qui a sorreggerti. Sei stato un grande con Stefania, lei ti vuole bene e non è l’unica. Devi fare quello che ti fa stare meno peggio. Io ti supporterò anche se tu decidessi di lasciare il programma”.

Tommaso Zorzi si mostra molto felice per la sorpresa fatta da Francesco Oppini, in cui fa capire di essere più convinto di restare nella Casa e combattere le sue paure: “Ho sempre sofferto d’ansia e in molti momenti qui dentro ho detto che sareei andato via. Però, mi sono detto una cosa: se tante volte l’ansia mi ha impedito di fare quello che volevo, stavolta voglio vincerla. Lo faccio per dimostrare che posso vincere l’ansia”.