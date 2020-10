GF Vip, Tommaso Zorzi confessa l’interesse per Francesco Oppini: la richiesta agli autori

Nella Casa del “Grande Fratello Vip“, Tommaso Zorzi giorni fa è stato l’autore di uno scherzo nei confronti di Francesco Oppini, ma quest’ultimo non lo ha digerito per nulla e ha reagito in maniera molto dura. In pratica l’influencer ha fatto credere al figlio di Alba Parietti di essere innamorato cotto di lui, complice anche uno stato di ebbrezza evidente.

Dopo quell’episodio i due gieffini si sono chiariti e la pace è tornata tra loro, ma le cose sembrano essere cambiate in queste ultime ore. Complice anche una canzone trasmessa dal Grande Fratello che ha scatenato nei due ragazzi delle forti emozioni. Zorzi e Oppini si trovavano in giardino quando è partita la canzone “Il Mondo” di Jimmy Fontana.

Francesco ha iniziato subito a commuoversi e Tommaso, seduto lì accanto, si è avvicinato a lui e i due si sono abbracciati. Oppini si è commosso fino alle lacrime, guardava il cielo e in tanto hanno immaginato che potesse pensare alla sua ex fidanzata deceduta improvvisamente in un incidente stradale anni fa. Fatto sta che Zorzi ha appoggiato la testa sulla sua spalla, mentre Oppini lo ha affettuosamente abbracciato.

La confessione di Zorzi e la richiesta al GF Vip

Dopo questo momento di forte commozione, i due sono rientrati in Casa e, prima di andare a coricarsi, Oppini è passato a salutare Tommaso che si trovava nella sua stanza con Stefania e Maria Teresa. Dopo che Francesco è uscito dalla camera, Zorzi non è riuscito a trattenersi e, come un fiume in piena, ha confessato le sue emozioni per Oppini, pur sapendo che il ragazzo è etero e felicemente fidanzato con Cristina.

“Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione” per poi fare una richiesta ben precisa alla redazione del programma: “Fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia?“. Insomma un’accorata preghiera per cercare di vivere quell’amore che sembra non riuscire a trovare, infatti Tommaso rivela di non avere mai avuto fortuna in amore e spiega questo suo stato da single con una curiosa teoria: “Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore”.