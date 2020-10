GF Vip, Tommaso Zorzi cacciato dal confessionale: il gieffino attacca duramente gli autori

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è tempo di polemiche. Al centro di esse vi è Tommaso Zorzi e no, questa volta non ha avuto una discussione con qualche suo compagno di avventura, bensì con gli autori del reality show. Per la precisione, l’influencer è stato cacciato dal confessionale e una volta rientrato in casa ha duramente e aspramente criticato gli autori.

Andando con ordine, Zorzi è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del reality più longevo della televisione italiana. Tommaso, nel bene o nel male, è sempre stato al centro dell’attenzione, ha sempre espresso la propria opinione e non si è mai tirato indietro quando c’era da discutere o litigare con gli altri coinquilini, così come in situazioni che non lo riguardavano in prima persona.

Zorzi si è sfogato con Guenda Goria e stando al suo racconto, sarebbe stato mandato via in malo modo dal confessionale, per non aver lanciato qualcuna delle sue provocazioni. E così in preda alla delusione, il gieffino si è sfogato con la sua compagna d’avventura e ha duramente attaccato gli autori del reality. Zorzi ha fatto notare che anche quando vi erano situazioni che non lo riguardavano, lui si è sempre messo in mezzo e per una volta che non lo ha fatto, è stato trattato male.

“Io ho sempre fatto dei confessionali in cui mi sono esposto rispetto a situazioni particolari, perché io sono così di carattere. Per una volta che non mi espongo e che non dico la frecciatina che si può montare per farmi litigare in puntata, perché lo so che quando la faccio viene montata, allora mi dite “è meglio che vai”. Mi hanno trattato come una put**na dopo che la paghi, giuro. Mi hanno sbattuto fuori. A me da fastidio“, queste le dichiarazioni del gieffino.

Sicuramente questo potrà essere argomento di discussione durante la prossima diretta, anche perché Tommaso ha preso apertamente e pubblicamente posizione, contro gli autori del reality show per il quale è uno dei protagonisti in gioco. Non resta che attendere la prossima diretta e vedere come si comporterà Alfonso Signorini in merito alla questione.