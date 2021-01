GF Vip, Tommaso Zorzi avanza delle pretese alla produzione del reality

Puntata al cardiopalmo quella del “Grande Fratello Vip“, soprattutto per Signorini che aveva di fatto il compito, in qualità di padrone di casa, di annunciare ai ragazzi nella casa che il reality ha subito un’altra proroga. In realtà erano in tanti ad essere convinti che almeno qualcuno dei ragazzi restanti in casa, avrebbe preso la valigia e sarebbe scappato dallo show, reputando che questo ulteriore allungo sarebbe divenuto insostenibile, ma le cose non sono andate così.

Certo, nessuno ha varcato di sua spontanea volontà la porta rossa della villa di Cinecittà, ma è anche vero che il malumore, il malcontento e i crolli emotivi non sono mancati, soprattutto per il meneghino Tommaso Zorzi e per Stefania Orlando.

Se inizialmente ha esordito la Orlando, minacciando di andare via dopo aver scoperto alcune dichiarazioni dell’ex marito, a ruota è stata seguita da Zorzi, che in bagno si è lasciato andare in un vero e proprio crollo emotivo, convinto che da lì a breve avrebbe potuto riabbracciare la sua famiglia. Un senso di malessere durato per poco tempo, grazie anche al supporto morale dei restanti partecipanti in casa.

Le pretese di Zorzi alla produzione

Passato il momento no per i due concorrenti, sia Zorzi che la Orlando si incontrano fuori in giardino per poter fumare una sigaretti e fare il punto della situazione. Tra una sigaretta e una chiacchiera, Tommaso inizia a razionalizzare, affermando che non tutto il male viene per nuocere, in quanto a questo giro si ritrovano in una posizione di vantaggio nei confronti della produzione.

Ecco infatti quanto dichiarato da Zorzi: “Però posso dirti? Adesso con loro abbiamo un po’ il coltello dalla parte del manico. Film, vino“, Stefania appoggia il pensiero del suo coinquilino, aggiungendo: “Film tutte le sere” e Tommaso continua: “Magari non tutte le sere, ma due volte a settimana sì, o no? Ci guardiamo i film al posto di farceli nella testa!“.

Insomma una notizia davvero pesante per i partecipanti al reality, ma che a quanto pare hanno saputo affrontarla nel migliore dei modi, Cosa accadrà ora? La produzione cederà alle richieste di Zorzi? Non resta che attendere per scoprirlo.