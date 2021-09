GF Vip, Tommaso Zorzi attacca pesantemente Amedeo Goria: "Orrore, va curato"

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente non ho apprezzato per niente il comportamento che Amedeo Goria, fino ad ora, ha tenuto nella casa. Poteva e doveva regolarsi un po' in più. Le parole che ha espresso Tommaso Zorzi sono senza dubbio parole forti e pesanti e adesso che Goria non può difendersi, sicuramente qualcuno ci penserà al suo posto.