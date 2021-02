GF Vip, Tommaso Zorzi affossa Dayane: "Sei malata! Tu non puoi parlare di delicatezza!". Poi l’abbraccio

Le ultime dinamiche nella Casa del “Grande Fratello Vip” hanno portato molto scompiglio tra i vipponi. La nomination di Dayane Mello ha creato molti danni collaterali tra i concorrenti, soprattutto in Samantha De Grenet che si è risentita molto dopo che Rosalinda Cannavò ha deciso di andare a dormire nell’altra stanza, lasciandola sola senza avvertirla di questa sua scelta.

Samantha si è sfogata con la Orlando e quest’ultima ha cercato di spiegare lo stato d’animo della Cannavò, giustificandola per la puntata difficile dopo l’uscita di Zenga e il “tradimento” della Mello. A questo punto interviene proprio Dayane e puntualizza quanto Rosalinda sia stata “indelicata” a lasciare sola la De Grenet.

Questa considerazione fa esplodere Tommaso che fino ad allora era stato in silenzio ad ascoltare. Zorzi le fa notare che lei non è proprio la persona giusta per parlare di “delicatezza” perché non si è mai mostrata delicata nei confronti della Cannavò e in generale con tutti gli altri concorrenti.

GF Vip, Tommaso Zorzi furioso con Dayane Mello

“Un’amica le ha tolto la possibilità di andare in finale, è stata Dayane a privare della finale una che è qui dal primo giorno e che era l’amore della sua vita“, precisa Zorzi e aggiunge che se Rosalinda non si è confidata con Dayane in merito alla storia con Zenga è perché lei le aveva consigliato di avere rispetto per la relazione di 10 anni che aveva fuori dalla Casa. Ma a questo punto Tommaso le fa notare che tutto quel rispetto che chiedeva a Rosalinda nei confronti del suo fidanzato, lei stessa non l’ha avuto quando all’inizio del percorso l’ha baciata e le ha detto di amarla.

Dayane accusa il colpo: “Ma quando ti è mai fregato della mia amicizia con Rosalinda. Ti rode perché Stefania potrebbe uscire e in finale ci sarebbe Samantha“. Tommaso perde la pazienza e sbotta: “Vedi? Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato. A me importa di Rosalinda che sta male. L’ho messa in guardia da te tre mesi fa. Se mi avesse ascoltato, ci saremmo risparmiati tante diatribe. Tu quando non puoi decidere per la testa di Rosalinda, la butti nell’umido. La fai stare male perché la colpevolizzi per qualcosa che non ha mai fatto“.

Lo scontro finisce con Dayane che lo accusa di essere un bambino immaturo e di non avere la sua esperienza di vita, Tommaso le risponde: “Amore ho una testa che te la sogni“. Dopo queste ultime battute, la Mello si alza e raggiunge la camera da letto dove ha un crollo emotivo. Zorzi va da lei mostrandosi dispiaciuto di aver espresso la sua opinione in maniera cruda e le chiede di lasciarsi tutto alle spalle. La Mello è d’accordo e i due si abbracciano, così come farà anche Stefania Orlando poco dopo.