GF Vip, Tommaso Zorzi accusa Dayane Mello: "Non credo al suo innamoramento con Rosalinda"

La decisione di Dayane Mello nel mandare in nomination Rosalinda Cannavò, con il solo scopo di mettere a rischio la permanenza di Stefania Orlando al “Grande Fratello Vip”, non ha portato i frutti sperati. Come abbiamo potuto vedere nell’ultima puntata del reality show, l’attrice ha perso al televoto contro Stefania Orlando facendo quindi crollare ogni progetto nella testa di Dayane.

Intanto in questi giorni Dayane ha rivelato più volte di aver fatto questa scelta soprattutto per difendere Samantha De Grenet, poiché le due si sono avvicinate molto dopo la scomparsa del fratello Juliano. Queste motivazioni però sono state totalmente respinta da Rosalinda, che si è dimostrata molto dispiaciuta per la scelta presa dalla sua ex amica.

Le accuse di Tommaso Zorzi a Dayane Mello

Ovviamente anche nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” si è parlato dell’amicizia tra Dayane e Rosalinda. Per farlo Alfonso Signorini parte da lontano, mostrando una clip della furente lite avvenuta tra Stefania Orlando e la Mello, in cui la brasiliana ammette di aver avuto una amicizia molto altalenante con l’attrice mentre invece: “Con Samantha ho provato quello che io provavo per Rosalinda, mi sono sentita protetta”.

Successivamente prende parola Tommaso Zorzi, che si mostra nuovamente poco convinto dalle motivazioni espresse da Dayane nella diretta: “Lei ha rivolto accuse nei miei confronti che erano esattamente le stesse che poi io ho fatto a lei. Sinceramente io non credo a questo innamoramento. Dayane diceva a Rosalinda quando si avvicinava a Zenga di rispettare il ragazzo che aveva fuori e poi però quando l’ha baciata e le diceva ti amo non aveva lo stesso rispetto”.

La brasiliana, con un pizzico di incoerenza rispetto alla scorsa diretta, controbatte senza problemi a queste nuove frecciatine dell’influencer. L’ex concorrente di “Pechino Express” sottolinea di aver provato un forte sentimento solamente due o tre mesi fa nei confronti di Rosalinda, mentre ora l’ama solamente come migliore amica.