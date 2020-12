GF Vip, Tommaso legge le carte a Zelletta e svela dei dettagli amorosi: "Ci sarà un duello tra due uomini"

In un momento di tranquillità che rasentava la noia, Tommaso, noto per la sua capacità di leggere i tarocchi, ha deciso di voler sottoporre Andrea Zelletta, a una piccola “visione del futuro”. Ovviamente il tutto è iniziato quasi per gioco, in maniera del tutto scanzonata, ma poi pian piano la faccenda stava iniziando a prendere una piega del tutto diversa dal semplice gioco.

In poche carte infatti, si vede Zorzi rivelare qualche dettaglio interessante sulla storia tra Andrea e Natalia. In molti sanno che Zelletta ha ricevuto un regalo di natale alquanto criptico da parte della Paragoni, una semplice boccetta di profumo con un messaggio molto freddo e distaccato; un dono che ha allertato lo stesso Andrea ed anche tutti gli inquilini nella casa hanno avuto modo di ipotizzare una serie di congetture in merito a quel regalo, come ad esempio un segno di una crisi amorosa in vista per la coppia.

Zorzi infatti, con l’utilizzo della carte, rivela proprio qualcosa in merito, iniziando col dire: “All’improvviso torna quest’uomo e che cosa vorrà quest’uomo da lei? Qui vedo un ‘tre’, è un triangolo […] è un uomo che gli vuole portare via la sua ragazza, un uomo ricco“. L’influencer continua la sua lettura della carte: “Ci sarà un duello tra i due uomini e la ragazza sceglierà l’uomo con … più lungo“.

Le ipotesi dei coinquilini della casa

Terminata la lettura, Tommaso raggiunge Urtis in giardino, ed il chirurgo ha commentato la faccenda: “Là non riuscivi neanche ad inventare, era scritto […] lui qualcosa sa, c’è stato anche un litigio prima“.

Sembra dunque che nella casa del “Grande Fratello Vip” tutti navighino sulla stessa frequenza d’onda, ovvero che Andrea è ben a conoscenza del motivo di quel regalo così sterile e freddo, e sembra che a detta di molti, persino dei fan, il motivo di questo comportamento di Natalia sia la presenza di un terzo incomodo, una terza persona entrata nella vita della Paragoni. D’altro canto, appena qualche giorno fa, anche Dayane Mello aveva fatto delle esternazioni molti particolari a Zorzi e alla Capriotti, dichiarando che era meglio tacere sulla faccenda, evitando di scatenare una tempesta. Chissà se nelle prossime puntate si verrà a conoscenza della verità, non resta che attendere per scroprirlo.