GF Vip Tommaso Eletti sorprende: dettagli scabrosi e intimi su Valentina Nulli Augusti

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Mi domando se i Grande Fratello Vip abbia dato a Tommaso la possibilità di entrare nella Casa per recuperare credibilità e consenso oppure per aspettare il suo primo scivolone? La partecipazione di Eletti al reality divide, mentre i suoi amici e chi lo conosce bene sono pronti a difenderlo dicendo che non è come è stato dipinto a Temptation Island.