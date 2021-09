GF Vip, Tommaso Eletti parte male: "Sonia Burganelli e Adriana Volpe? Non so chi siano"

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per partire. Lunedì 13 settembre, i vipponi varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Solo oggi, dopo voci e voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, è stato ufficializzato il cast. Alfonso Signorini anche quest’anno non si è fatto mancare nulla, mettendo su un gruppo variegato, interessante e che sicuramente creerà importanti dinamiche.

In fondo è questo lo scopo della trasmissione. In realtà, qualche dinamica interessante è già venuta fuori ancor prima che la trasmissione inizi ufficialmente. Andando con ordine, anche Tommaso Eletti sarà uno dei concorrenti. Il fidanzato dell’ultima edizione di Temptation Island, è stato reclutato per entrare nella casa più spiata d’Italia. Un nome il suo che ha fatto storcere il naso a molti, Selvaggia Lucarelli in primis.

Tommaso, si è subito reso protagonista di una gaffe. Come ha segnalato l’influencer Amedeo Venza, Eletti alla domanda su cosa pensasse di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha risposto: “Non so chi siano“. E pensare che proprio la Volpe e la Bruganelli sono le nuove opinioniste del reality show. Tommaso non è sicuramente partito col piede giusto, chissà se deciderà di rifarsi.

Il gossip attorno al giovane non è però finito qui e questa volta a parlarne, è Deianira Marzano. Tommaso aveva ammesso che qualora fosse entrato nella casa del GF, sarebbe stato determinato nel riconquistare la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti. La storia tra i due, dove lei è più grande di 20 anni, è terminata proprio a Temptation Island a causa del tradimento di lui con la tentatrice Giulia.

Nelle ultime ore però, Eletti è stato avvistato in compagnia di Hailé Seilassé, anch’essa concorrente del GF Vip. Insomma, sicuramente con Tommaso nella casa non ci stancheremo, soprattutto se commetterà altre gaffe come quella sulla Volpe e la Bruganelli. Non resta che attendere l’inizio del reality e vedere come evolverà la situazione.