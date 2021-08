GF Vip, Tommaso Eletti nel cast: l’indiscrezione

Tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di “Temptation Island“, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, troviamo Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due hanno fatto parlare molto prima dell’inizio del programma a causa dell’importante differenza di età (lui ha 21 anni mentre lei 40).

Entrambi hanno deciso di provare questa esperienza a causa della gelosia di Tommaso che avrebbe causato più di un grattacapo alla vita privata di Valentina. Un assaggio della sua possessività l’abbiamo potuta vedere anche in Sardegna, siccome il ragazzo si è prima offeso per alcuni comportamenti ritenuti da lui inaccettabili per poi cedere alla single Giulia. Al momento entrambi sono single, ma Tommaso ha dichiarato di essere pronto a riconquistare nuovamente la sua fidanzata.

Tommaso Eletti possibile concorrente del GF Vip

Comunque vada la loro storia d’amore per Tommaso sembra esserci un posto in televisione. In queste settimane si è parlato di una sua possibile partecipazione alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e nelle ultime ore Davide Maggio conferma questa indiscrezione.

Addirittura sul suo blog viene data per certa la sua presenza: “Il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i “vipponi” che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso”.

Questa notizia viene annunciata a poche ore da quella di Giucas Casella. Infatti il sito “Tv Blog” ha rivelato in anteprima che l’illusionista, dopo una doppia partecipazione a “L’isola dei famosi”, avrebbe ceduto alle lusinghe di Alfonso Signorini accettando di far parte del programma in onda dal mese di settembre.