Tommaso Eletti è sicuramente il concorrente più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo nome ha fatto molto rumore già prima del suo ingresso nella casa. Il fatto che non fosse un vip, che la sua conoscenza è riconducibile solo alla sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, ha portato a molte critiche.

In tanti si sono scagliati contro il giovane e contro Alfonso Signorini e gli autori. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta, ammettendo di non essere per niente d’accordo con la scelta di far entrare Eletti. I primi giorni in casa di Tommaso hanno mostrato un ragazzo chiuso e introverso. Solo durante la notte si è aperto un po’ e parlando con Nicola Pisu, ha fatto una confessione choc.

Eletti ha svelato di essere finito anche lui in comunità. Mentre il figlio di Patrizia Mirigliani parlava dei suoi problemi con la droga, Tommaso ha dichiarato di comprenderlo perché ha vissuto esperienze simili. Un racconto dettagliato e inedito il suo, che ha portato alla conoscenza di un lato sconosciuto del giovane. Tommaso si è poi aperto, raccontando il dramma vissuto.

“Ho avuto problemi anche io con la droga. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Adesso posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato in una comunità a Roma. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo“, queste le parole del gieffino.

Il ragazzo ha poi spiegato che si recava lì 3 volte a settimana e che oggi, rispetto a prima, sta molto meglio. Il Grande Fratello serve anche a questo, tirare fuori la propria vita, il proprio passato e anche Tommaso lo ha fatto. Sicuramente il pubblico adesso lo conosce un po’ in più e ha la possibilità per giudicarlo non più sulla base dell’apparenza.