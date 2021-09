GF Vip, Tommaso Eletti e il desiderio di abbandonare: "Non mi sento a mio agio qui dentro"

Una scelta che non ha mai convinto il pubblico sin dal primo momento che avevano appreso che avrebbe preso posto nella casa del Grande Fratello Vip. Parliamo del giovane 21enne Tommaso Eletti; il motivo della reticenza da parte del pubblico è presto detta: non è ancora infatti passato nel dimenticatoio l’episodio di Tommaso sull’isola di Temptation Island.

Un comportamento nei confronti della sua ex Valentina Nulli Augusti che ha fatto molto discutere, al punto che il pubblico da casa era contrario a far entrare Tommaso in casa, ma a quanto pare Signorini ha deciso di voler infondere fiducia nel giovane. In pochi giorni però sembra che il ragazzo abbia già raccolto il pieno di nomination, insieme a Francesca Cipriani.

Tommaso Eletti: “Non mi sento a mio agio”

I due infatti sono a rischio eliminazione ma c’è da dire che se da un lato c’è la Cipriani visibilmente preoccupata che la sua avventura possa finire in maniera prematura, dall’altro sembra invece che Eletti stia iniziando a nutrire un sentimento di disagio nella casa, tanto che sono in tanti ad affermare che un’ipotetica eliminazione non sarebbe un grosso dramma per Tommaso.

A più riprese infatti si è avuto modo sentire il ragazzo affermare: “Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro“. Sembra dunque che l’esperienza per il ragazzo sia giunta già agli sgoccioli? Staremo a vedere con le prossime puntate.

Intanto anche Sonia Bruganelli ha deciso di voler dire la sua in merito a Tommaso, in veste del suo ruolo di opinionista: “Io non ho un’ottima impressione di quello che il ragazzo ha mostrato a Temptation Island. Se devo giudicare ciò che ha detto e fatto ovvio che resto allibita. Però l’ho visto entrare così emozionato, così piccolo. Ha 21 anni“.