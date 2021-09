GF Vip, Tommaso Eletti concorrente ufficiale: Selvaggia Lucarelli imbufalita critica Signorini

Ci siamo. L’attesa è ormai finita. Lunedì 13 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e per la prima volta, Alfonso Signorini e Tv Sorrisi e Canzoni, hanno ufficializzato il cast. Solo voci che si sono rincorse in queste settimane, con qualche nome reso noto dal sito ufficiale del reality show, ma una bella fatta mancava ancora e solo adesso, è stata formalizzata.

Tra i nomi che hanno tenuto banco in questo periodo, vi è quello di Tommaso Eletti. Il giovane fidanzato di Valentina Nulli Augusti, entrambi partecipanti in coppia poi scoppiata all’ultima edizione di Temptation Island, è stato anch’esso ufficializzato. La sua presenza ha destato non poche polemiche, dato che il 20enne non è per niente un vip o quantomeno un personaggio noto.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato il cast del GF Vip e nel farlo, si è scagliata contro l’ingaggio di Eletti. Attraverso il proprio profilo Instagram, la giornalista è stata molto pungente e imbufalita ha dichiarato: “Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato “vip”. Poi mi raccomando, siparietti tv su “le donne si trattano bene“.

Insomma, la Lucarelli ci è andata giù pesante, criticando la scelta di Alfonso Signorini. Ricordiamo che le parole di Selvaggia sono dettate dal percorso di Tommaso a Temptation Island. Nel reality delle tentazioni, per far ingelosire la sua fidanzata Valentina, aveva prima flirtato con la tentatrice Giulia, l’aveva baciata e una volta fuori dal reality ci è pure andato a letto. Valentina aveva richiesto un falò di confronto immediato per scaricare il fidanzato.

Lui ha tentato di riconquistarla, ma non ci è riuscito. La sensazione che qualche siparietto possa esser messo su adesso che lui è nella casa, è forte. Anche la Nulli Augusti avrà la sua parte e chissà che non accada un Pago e Serena Enardu bis, dove lei entrò con l’intento di riconquistarlo e finì col diventare concorrente. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.