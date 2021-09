GF Vip, Tommaso Eletti attacca "Temptation Island": "Andare là per risolvere un problema è da scemi"

Tommaso Eletti, che è tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, si trova immediatamente al centro dei riflettori. Inizialmente, poco prima di sbarcare negli studi di Cinecittà, il direttore del settimanale “Chi” ha invitato il ragazzo a far conoscere il lato migliore del suo carattere ignorando tutte le cattiverie subite negli ultimi giorni.

Nonostante questo la sua avventura vissuta a “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, sembra essere ancora un ricordo troppo vivo per i fan. Infatti, come si può leggere sui social network, tantissimi sono ancora poco convinti dalla sua presenza dopo essersi comportato in una maniera piuttosto discutibile nei confronti della sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

L’attacco di Tommaso e la scelta degli autori

Al 21enne sono bastate meno di ventiquattro ore per far parlare, nuovamente in maniera negativa, della sua persona. Il tutto è successo durante una chiacchierata con gli altri ragazzi nella casa Tommaso ha voluto dire la sua sulla propria avventura vissuta a “Temptation Island”, ove attacca duramente la trasmissione.

“È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema” afferma con aria molto delusa Tommaso Eletti che poi aggiunge: “Andare là pensando di risolvere un problema è stato da scemi“. Gli autori più volte provano a fermare discorso del giovane, ma una volta che vedono la sua insistenza nel parlare del programma ideato e prodotto da Maria De Filippi hanno deciso semplicemente di abbassare il volume del suo microfono per poi cambiare inquadratura in un paio di secondi.

Da parte sua ci si sarebbe aspettata sicuramente un commento più clemente nei confronti di “Temptation Island”, dal momento che senza quella sua avventura molto discussa non avrebbe mai avuto la possibilità di partecipazione all’edizione dedicata ai famosi del “Grande Fratello”.