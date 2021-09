GF Vip, Tommaso Eletti attacca la sua ex: "Valentina ha ricevuto consigli da Fabrizio Corona"

Per il momento Valentina Nulli Augusti, conosciuta per la sua avventura a “Temptation Island” insieme a Tommaso Eletti, è stata ospite del “Grande Fratello Vip” per due volte. Dapprima ha voluto attaccare proprio l’ex fidanzata, accusandolo di essersi comportato in maniera scorretta negli ultimi mesi, e poi nell’ultima diretta lancia una frecciatina a Sophie Codegoni, Soleil Sorgè e Alex Belli.

In una recente intervista rilasciata a “Casa Chi“, il format diretto dal settimanale “Chi” sui social network, Tommaso Eletti ha voluto parlare della partecipazione di Valentina al “Grande Fratello Vip”. Oltre a lanciare delle accuse nei suoi confronti, il ragazzo rivela che la sua ex avrebbe fatto alcune dichiarazioni dopo essersi consigliata con Fabrizio Corona.

L’ultima intervista di Tommaso Eletti

Come riportato dal sito “Blog Tivvù”, inizialmente Eletti critica Valentina di essere entrata nella casa con il semplice motivo di voler creare del gossip sul proprio conto: “Lei si sta candidando io invece sono stato chiamato. Sono contento se entra tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo”.

Rivela poi che in queste notti Valentina sarebbe stata presa di mira da Soleil Sorgè durante una sua chiacchierata con Nicola Pisu, e proprio per questo motivo (ove tra l’altro si aggiunge anche l’attacco di Katia Ricciarelli) è convinto che possa andare immediatamente in nomination qualora diventasse una delle concorrenti della sesta edizione del “GF Vip”.

Infine il ragazzo lancia una bomba, rivelando che sarebbe entrata nella casa dopo aver ascoltato alcuni consigli di Fabrizio Corona: “Ha chiesto a Fabrizio cosa dire, perché lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa”.