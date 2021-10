GF Vip, Tina Cipollari difende Sophie da Soleil: "Sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile"

Ormai i telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si sono schierati dalla parte di Soleil Sorgè o Sophie Codegoni. Le due ragazze, che hanno conquistato la loro fama a “Uomini e Donne”, stanno diventando con il passare dei giorni le vere protagoniste di questa sesta edizione del programma.

Le incomprensioni sono nate sin dalle prime battute, ma nelle ultime settimane Soleil e Sophie hanno mostrato tutte le loro diversità caratteriali. La situazione è peggiorata anche per via delle indecisioni di Gianmaria Antinolfi, che dapprima ha scelto l’italoamericana e poi, come svelato nell’ultima puntata, afferma di voler approfondire la sua conoscenza con l’ex fidanzata di Fabrizio Corona.

Tina Cipollari si schiera dalla parte di Sophie Codegoni

In queste ore, come riportato tra l’altro da “Novella 2000“, Tina Cipollari, opinionista ormai da molti anni di “Uomini e Donne”, ha voluto commentare le vicende legate a Soleil Sorgè e Sophie Codegoni. La vamp conosce benissimo le due ragazze per via della loro esperienza negli studi di Maria De Filippi, e quindi dà un suo parere.

Tina, in maniera piuttosto netta, spezza una lancia a favore della Codegoni, snobbando totalmente il pensiero di Soleil: “Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima. Ti voglio bene”.

Va però detto che tra Tina e Soleil non c’è mai stata tanta simpatia. Infatti, sempre durante il trono dedicato a Luca Onestini e Marco Cartasegna, le due donne sono arrivate spesso allo scontro, con l’opinionista che ha spesso accusato la Sorgè di essere una doppiogiochista. Da quelle vicende sono passati quasi quattro anni, ma a quanto pare la Cipollari sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti della giovane.