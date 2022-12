GF Vip, televoto truccato per far vincere Antonella Fiordelisi. L’attacco di Guendalina Tavassi: "È uno scandalo"

Ascolta questo articolo

Antonella Fiordelisi si ritrova nuovamente al centro dell’attenzione. Il caos mediatico si accende quando, durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” andato in onda su Canale 5 nella giornata del 26 dicembre, l’influencer viene scelta come preferita dal pubblico vincendo nella sfida finale al televoto contro Oriana Marzoli.

Sin da subito però in molti hanno iniziato a parlare di televoto truccato e su Twitter è arrivato in cima alle tendenze l’hashtag “#televototruccato“. Partendo dall’inizio, i sondaggi davano come netta favorita la vittoria di Oriana Marzoli, in cui su un forum dedicato al reality show si era portata avanti con oltre il 53% contro il 22% di Antonella mentre, su un sondaggio di “Biccy” su Twitter ove veniva chiesto chi avesse votato la Fiordelisi, solamente il 5% su 1.706 avevano fatto il suo nome.

La stessa ambiguità al televoto era stata sottolineata da Giulia Salemi, che si ritrova negli studi della trasmissione condotta da Alfonso Signorini come esperta di gossip, in cui aveva dichiarato nella diretta come i sondaggi rispecchiassero un esito totalmente diverso dalla vittoria di Antonella Fiordelisi.

Le accuse di Guendalina Tavassi

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” la sorella di Edoardo Tavassi, con un commento sul suo profilo di Instagram, ammette di credere ben poco alla vittoria di Antonella durante il televoto contro Oriana: “Ragazzi è uno scandalo, è veramente una cosa scandalosa. Io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi fan sono dei bot. Poveraccia, ormai è convinta. Io vorrei solo che tutti sapessero che, realmente, qua fuori tutti quanti schifiamo vittimella. Questa è la verità, non quella che si è vista lì dentro”.

Oltre a continuare a parlare di bot e di televoto truccato Guendalina, nonostante non menzioni mai il suo nome, sembra mandare un messaggio a Stefano Fiordelisi, il papà e agente di Antonella: “Comprare i bot va benissimo, ai miei tempi si compravano i call center per il televoto. Per il televoto però. Qui stiamo votando il preferito dal pubblico. È il pubblico a dover decidere e aveva scelto Oriana. Se comprate i bot, non è il preferito del pubblico, ma è il preferito dei bot”.