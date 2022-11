GF Vip, Taylor Mega fa una sorpresa a Giaele De Donà e confermano il loro flirt

Ascolta questo articolo

Taylor Mega è l’ospite dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, la trasmissione in onda su Canale 5 con l’influencer che ha deciso di fare una sorpresa a Sofia Giaele De Donà, la sua ex fiamma. La vippona infatti, proprio nei primissimi giorni dal suo ingresso nella Casa, aveva spezzato una lancia a favore della friuliana: “L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa con lei“.

Prima di confrontarsi con Giaele, il conduttore decide di fare una sorpresa a Edoardo Tavassi, in cui non ha mai nascosto di impazzire per l’aspetto fisico di Taylor. Per questo motivo il fratello di Guendalina corre in passerella, con tanto di ombrello perché piove e, dopo essere stato sfreezato, si inginocchia dinanzi a lei per farle alcuni complimenti per il suo aspetto.

Il confronto tra Taylor Mega e Giaele De Donà

Arriva finalmente il fatidico faccia a faccia, del tutto amichevole e rispettoso, tra Taylor e Giaele. Come riportato testualmente dal sito “Leggo“, l’ospite è entrata negli studi di Cinecittà con il solo obbiettivo di dare manforte alla vippona, invitandola a continuare a testa alta questa esperienza.

“Mi manchi tanto” ha affermato con decisione Taylor per poi aggiungere: “Sei stupenda, tu sei un diamante, non sei bigiotteria e devi splendere. Io se venissi qua dentro e vedessi questa Gaele non avrei la stessa confidenza che ho con te fuori. Sei una donna forte”.

Giaele non nasconde i suoi sentimenti per Taylor, rivelando di aver avuto sempre un debole per la ragazza. L’ospite tra l’altro, intervenuta a una presunta relazione a letto, si rifiuta dietro a un presunto no comment che sa però di conferma: “Lei passava nuda…” mentre la vippona, un po’ imbarazzata, ha voluto tagliare corto: “Ci siamo divertite“.