GF Vip, svelato cosa è accaduto sotto le coperte tra Alex e Soleil: "preliminari artistici"

Continua imperterrita la storia che ha tenuto sulle spine tantissimi utenti che seguono con gusto e curiosità il Grande Fratello Vip. La notizia che tiene banco ormai da diverse settimane è quella relazione clandestina, a dirla tutta anche molto breve, tra Soleil Sorge e Alex Belli. Relazione che ha tenuti incollati tantissimi italiani alla tv, ma che soprattutto ha destato le ire della diretta interessata, la moglie di Alex.

Ed ecco che Delia Duran entra in scena, con fare deluso e allo stesso tempo arrabbiato la Duran decide di entrare in casa per poter affrontare l’artefice della crisi matrimoniale con suo marito Alex, Soleil.

Tutto questo è stato già scritto ed ormai la notizia è divenuta di dominio pubblico, ma quello che, ancora oggi, gli utenti continuano a chiedersi è: cosa è accaduto realmente sotto le coperte tra Alex e Soleil? Era solo un amore platonico e sentimentale oppure c’era ben altro? Pare che a dare qualche risposta in più ci pensa proprio Alessandro Basciano e Manila Nazzaro.

Alex e Soleil, le dichiarazioni di Basciano: “Ma quali baci e coccole…”

Come dicevamo, a rivelare qualcosa sulla coppia ci pensa proprio Basciano, con la partecipazione di Manila. Mentre infatti la Nazzaro dichiara che alla fine dei giochi la Duran non è entrata solo per scoprire la verità di suo marito, bensì per sfruttare il momento mediatico: “A me ha detto che è entrata anche per avere un’opportunità lavorativa. Come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto – aggiungendo poi – Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia“, Basciano dall’altra parte aggiunge: “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori“.

Si unisce al coro Sophie Codegoni, dichiarando che un simile comportamento da parte di un suo ipotetico marito avrebbe stroncato in tronco la relazione, senza pensarci due volte. Insomma c’è aria di pettegolezzo nella casa, non senza giusta ragione. Molto probabilmente a breve la bolla mediatica dei Belli e della Sorge si affievolirà, ma intanto oggi è più grande che mai.