GF Vip, svelata la data della prima puntata

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, insieme al suo staff, sta iniziando a muovere i primi passi per iniziare a formare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il conduttore dovrà iniziare dal ruolo degli opinionisti, dal momento che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono stati confermati.

Al loro posto sono stati fatti molteplici nomi, come quello di Katia Ricciarelli smentito però direttamente da Alfonso Signorini sul settimanale “Chi Magazine”. Il sogno di Mediaset, e del conduttore, sarebbe quello di convincere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear nel prendere parte al reality show e, come riportato da “Dagospia”, entrambi sono stati visti a cena in un locale.

Le ultime news sul “Grande Fratello Vip”

Parlando dei palinsesti Mediaset il sito “Tv Blog” ha rivelato come da settembre Enrico Papi ritornerà su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”, ove al momento sono state programmate sei puntate. La prima puntata sul format dedicato alle candid camera inizierà nella giornata del 18 settembre, precisamente 24 ore prima del “Grande Fratello Vip”.

Difatti sul sito “Blogo” si può leggere che il “GF Vip” inizierà il 19 settembre su Canale 5: “La nuova edizione di Scherzi a parte, ovvero la sedicesima, partirà domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione del programma è stato confermato il simpatico Enrico Papi, che torna a guidare una fuoriserie, dopo aver guidato un nuovo modello, ‘Big show’, che non ha ottenuto su strada i risultati che gli ingegneri che lo hanno assemblato speravano. Appuntamento dunque da domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5 con Enrico Papi, proprio il giorno prima della partenza della settima edizione del Grande fratello vip, diretta e condotta da Alfonso Signorini”.

Al momento manca l’ufficialità da parte di Mediaset, ma già Alfonso Signorini durante la finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, vinta da Jessica Selassié, aveva annunciato ai telespettatori un suo ritorno per il mese di settembre.