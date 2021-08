GF Vip, sul web spunta la lista dei 21 concorrenti pronti a sbarcare nella casa

Manca meno di un mese per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e proprio per questo motivo sembra esserci molta curiosità tra i fan per scoprire i concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Per il momento l’unica ufficialità arrivata è quella di Katia Ricciarielli, ove intervistata dal settimanale “Chi” ha confermato di essere la prima concorrente a far parte del “GF Vip”. Nelle ultime ore però sui social network, ripubblicata tra l’altro dal sito “Blog Tivvù”, sbuca una lista dei presunti ventuno vipponi pronti a sbarcare nella casa.

La lista dei 21 concorrenti del “GF Vip”

Ovviamente non si tratta di una lista ufficiale, quindi questa voce va presa con le pinze, ma sono tutti nomi che più o meno sono stati accostati nei mesi scorsi al cast. Infatti sarebbero pronti a entrare nella casa Giucas Casella, le tre gemelle principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi e ovviamente la già citata Katia Ricciarelli.

Dall’immenso mondo di “Uomini e Donne” viene confermata Soleil Sorgè (ma il nome del suo rivale nella lista non appare), Sophie Codegoni e la sorpresa Massimiliano Mollicone. Quest’ultimo, che sta facendo parlare per essersi lasciato con Vanessa Spoto, fino a questo momento non è mai uscito come possibile concorrente della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Concludono la lista dei presunti 21 concorrenti l’ex partecipante di “Temptation Island” Tommaso Eletti, Jo Squillo, Andrea Casalino, Raffaella Fico, Carmen Russo, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Nicola Pisu, l’ex di Belen Gian Maria Antinolfi, Davide Silvestri e una vecchia conoscenza del “GF” Francesca Cipriani.

Sono tanti i nomi accostati nei mesi scorsi e fatti “fuori” da Alfonso Signorini. Nonostante questo per loro le porte non sarebbero completamente chiuse, dal momento che potrebbero entrare a giochi già iniziati.