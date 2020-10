GF Vip, su Twitter pioggia di critiche per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: "Storia scritta a tavolino"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Capisco che non ci sono argomenti di cui parlare, ma è assurdo ripetere la stessa cosa in ogni puntata. La Gregoraci si sta sforzando ad accettare Petrelli, ma non vuole e si vede. Vedere una storia d'amore dove non esiste è una cosa totalmente sbagliata che può danneggiare entrambi i concorrenti.