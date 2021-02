GF Vip, stop alla diretta di questa notte: spiegato il motivo

Il “Grande Fratello Vip” sta per volgere al termine e lunedì prossimo ci sarà la tanto attesa finale che decreterà il vincitore di questo reality infinito. Un programma controverso che in questa edizione non ci ha lasciati a digiuno di colpi di scena, eliminazioni e storie d’amore. L’ultima, quella tra Rosalinda Cannavò e Zenga che ha subito una battuta di arresto dopo che Andrea ha dovuto abbandonare la Casa.

Nella diretta andata in onda ieri sera, lunedì 22 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato una novità assoluta per quanto riguarda la messa in onda del live. In pratica il conduttore ha fatto sapere che per ovviare a situazioni scomode – una fra tutte le dichiarazioni molto pensanti di Alda D’Eusanio nei confronti di Laura Pausini che le sono costate la squalifica – le immagini non saranno più trasmesse in tempo reale, ma sfalsate di qualche minuto, proprio per poter consentire eventuali censure.

GF Vip, sospensione della diretta notturna: ecco il motivo

Dopo questo annuncio, poche ore fa è arrivata la notizia di una sospensione del live che durerà dall’una di questa notte fino alle 9 di domani mattina 24 febbraio. Una notizia che non è stata accolta con entusiasmo dai fan nottambuli che trascorrono gran parte delle ore piccole in compagnia dei vipponi.

Il motivo di questa insolita sospensione sarebbero degli interventi tecnici che la redazione del programma ha deciso di effettuare proprio nelle ore notturne, quando le dinamiche della Casa si affievoliscono. Ad onor del vero, non sempre succede, ma ormai la decisione è presa e i telespettatori dovranno accettarla e farsene una ragione.

Oltre al malcontento per questa notte di buio nella Casa, si aggiunge anche il disappunto per la sospensione del live. Non tutti, infatti, sono d’accordo con questa decisione che – secondo il parere di molti – farebbe perdere al programma quella sorta di “verità” che solo la diretta garantirebbe.