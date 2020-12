GF Vip, Stefano Bettarini ritorna a parlare della sua squalifica: "Volevano farmi tacere su certi amori del passato"

Stefano Bettarini è stato uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. L’esperienza dell’ex calciatore però non resterà nella memoria dei telespettatori, dal momento che ha ricevuto una squalifica nel giro di pochi giorni.

L’ex calciatore non ha mai accettato questa decisione, rivelando di non aver mai bestemmiato nella Casa ma avrebbe usato solamente un intercalare toscano. Intanto in una recente intervista rilasciata al settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, ritorna a parlare nuovamente di questa vicenda e lancia un duro attacco sugli autori del Grande Fratello Vip.

Le parole di Stefano Bettarini

“La bestemmia è un pretesto, volevano farmi tacere su certi amori del passato” queste sono le parole di Stefano Bettarini nell’ultimo numero di “Oggi” che poi aggiunge: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia… Sono stati usati due pesi e due misure e ancora non mi spiego il perché“. Secondo Stefano Bettarini in questa edizione più volte sono stati usati due pesi e due misure, giacchè si sono sentite delle dichiarazioni molto più pesanti in cui Alfonso Signorini insieme ai suoi autori hanno chiuso un occhio in maniera inspiegabile.

Secondo Stefano Bettarini però dietro alla sua squalifica ci sarebbe un motivo molto più serio: “So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.

L’ex calciatore non ha voluto fare nessun nome, anche se non pare difficile immaginare a chi si possa riferire. Infatti, già prima di entrare nella Casa, si è parlato già di una possibile relazione di Stefano Bettarini dapprima con Dayane Mello e poi con Elisabetta Gregoraci, anche se non vanno escluse altre love story.