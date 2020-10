GF Vip, Stefano Bettarini nuovo concorrente: conti in sospeso con alcuni coinquilini

Il “Grande Fratello Vip” con tutta probabilità andrà in onda fino a febbraio 2021, quindi i concorrenti di questa edizione – quelli che sopravviveranno alle nomination – saranno costretti a trascorrere le feste natalizie nella Casa di Cinecittà. Proprio per questo motivo si renderà necessario far entrare nuovi coinquilini e uno di questi è stato svelato in anteprima da Davide Maggio.

Sul sito “davidemaggio.it“, infatti è comparsa la notizia bomba di un nuovo ingresso per Stefano Bettarini. I fedeli seguaci del reality show condotto da Alfonso Signorini, ricorderanno infatti la passata esperienza dell’ex calciatore nelle mura di Cinecittà nell’edizione del 2016, quando era riuscito ad arrivare in finale, ma non a vincere.

Stefano Bettarini entra nella Casa del GF Vip

Quella sua partecipazione fu segnata da un evento poco edificante che lo vide protagonista con Clemente Russo. I due, infatti, a notte fonda pensando ingenuamente di non essere ripresi, hanno iniziato a scambiarsi delle confidenze. Bettarini in quell’occasione rivelò di aver tradito Simona Ventura con molte donne, quando i due erano sposati. Rivelazioni che indignarono il web e gli fecero perdere molti consensi tra il pubblico. Subito dopo, Russo ascoltando dei tradimenti della Ventura commentò che se fosse capitato a lui l’avrebbe “uccisa nel letto“. Queste agghiaccianti parole gli costarono l’eliminazione dal gioco.

Ora Bettarini ha una seconda possibilità e l’entrata nella Casa gli darà anche la possibilità di chiarire alcune questioni in sospeso con gli attuali concorrenti. In passato infatti l’ex marito di Simona Ventura ha avuto un flirt con Dayane Mello, ma il confronto che si attende di più sarà quello con Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di “Striscia la Notizia” e l’attuale corteggiatore di Elisabetta Gregoraci.

Per capire meglio cosa lega i due, dobbiamo fare un passo indietro fino all’edizione de “Temptation Island Vip” in cui Petrelli era un tentatore a stretto contatto con la fidanzata di Bettarini, Nicoletta Larini. Stefano, durante un’ospitata a “Casa Chi“, ha rivelato che il ragazzo ha cercato di avvicinarsi molto a Nicoletta, tanto che lo definisce “un provolone” e continua: “Quel tentatore lì ce l’ho un pochino qui perché usciti una volta dal programma è quello che ha mandato il messaggio a Nicoletta”. Mostra anche il messaggio in cui Petrelli avrebbe scritto: “Nico! Come stai?“. Insomma, sembra che ne vedremo delle belle!