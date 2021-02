GF Vip, Stefano Bettarini è una furia contro Signorini: "Abilissimo a pescare nel torbido per i consensi"

La puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 1° febbraio su Canale 5, ha visto il pubblico graziare Alda D’Eusanio. La gieffina infatti è stata perdonata dal pubblico sovrano che non ha ritenuta necessaria la sua squalifica per aver pronunciato la parola “neg*o”.

Non tutti hanno gradito questa decisione, soprattutto Stefano Bettarini si è scagliato come una furia contro la produzione del programma e contro Alfonso Signorini, reo secondo le parole dell’ex calciatore, di non aver gestito questa situazione con equità. Ricordiamo che proprio Bettarini, proprio in questa edizione, è stato espulso dal gioco per aver pronunciato una bestemmia, dopo una sua partecipazione lampo durata solo tre giorni.

GF Vip, le pesanti parole di Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini

L’ex marito di Simona Ventura ha preso malissimo la decisione di mantenere nel gioco la D’Eusanio: “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio.Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera” inizia così lo sfogo di Bettarini, incattivito per la mancata clemenza nei suoi confronti, usata invece per Alda.

Bettarini non riesce a contenere la sua rabbia e inveisce contro il conduttore del “GF Vip” accusandolo di essersi “chinato al gioco dei potenti” e di avere ancora una volta dimostrato – sempre secondo le parole di Stefano – “ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa”.

Insomma, tanta amarezza che diventa anche un’occasione per ricordare la sua squalifica e quanto sia stata gestita in maniera sbagliata senza diritto di replica, come lui stesso ricorda: “Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le pa**e!”.

Termina il suo sfogo accusando Signorini di aver riempito pagine e pagine di una TV che definisce orrenda: “Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021″, non solo. Infatti Bettarini dà il colpo di grazia augurandosi che il pubblico e il web possano prendere le distanze dal programma: “Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”. Così termina, al momento, Stefano Bettarini.